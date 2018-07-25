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الأربعاء، 25 يوليه 2018 05:11 م
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تجديد حبس شادى الغزالى حرب فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة 15 يوما

الأربعاء، 25 يوليه 2018 04:01 م
تجديد حبس شادى الغزالى حرب فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة 15 يوما شادى الغزالى حرب-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، حبس شادى الغزالى حرب، 15 يوما لاتهامه بالقضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

 

ووجهت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

 


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