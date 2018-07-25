تأخر إقلاع 4 رحلات دولية وإلغاء رحلة الخطوط السعودية بمطار القاهرة

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع 4 رحلات طيران دولية عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة، وإلغاء إقلاع رحلة الخطوط السعودية لقلة الركاب.

وأفاد مصادر ملاحية بالمطار، أن رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعتين وربع عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب وصول الطائرة متأخرة من مطار الإقلاع، وتأخر رحلة الخطوط التركية 693 المتجهة إلى إسطنبول ساعة ونصف لظروف التشغيل.

وأضافت المصادر أن رحلة الخطوط السعودية 321 المتجهة إلى الرياض تأخرت ساعة ونصف، كما تأخرت رحلة الخطوط الألمانية لوفتهانزا 687 المتجهة إلى موينخ ساعة لأعمال الصيانة.

وأشارت المصادر إلى أن سلطات المطار تلقت إخطارا من الخطوط السعودية بإلغاء إقلاع رحلتها 306 المتجهة إلى جدة ضمن الرحلات الإضافية لقلة الركاب.