video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بلغاري يدخل موسوعة جينيس للسباحة مكبلا داخل كيس

الأربعاء، 25 يوليه 2018 01:54 م
بلغاري يدخل موسوعة جينيس للسباحة مكبلا داخل كيس جينيس
رويترز
إضافة تعليق

دخل مدرب السباحة والمنقذ والمغامر البلغارى يان بيتكوف موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية بعد السباحة ويداه وقدماه مكبلة وهو داخل كيس يغطيه بالكامل.

وسبح بيتكوف، الذى يبلغ من العمر 64 عاما مسافة 3380 مترا فى بحيرة أوهريد فى مقدونيا، وحطم الرقم القياسى للصياد الهندى جوبال خارفى الذى سبح فى عام 2013 مسافة 3071 مترا فى المحيط الهندى لكن ليس داخل كيس.

ودخل السباح البلغارى موسوعة جينيس مرة من قبل فى عام 2013 بالسباحة مسافة 2030 مترا، لكنه احتفظ بالرقم القياسى لثلاثة أشهر فقط حتى تغلب عليه خارفى.

وقال بيتكوف قبل أحدث محاولاته إنه يعتزم السباحة مسافة 3.5 كيلومتر، وكان مراقبون من جينيس موجودين لمتابعة مغامرته التى نظمها الصليب الأحمر وأندية للرياضات المائية فى أوهريد وبيتريتش.

وسبح بيتكوف لثلاث ساعات وهو يشق الماء بقدميه ووجهه إلى الأعلى حتى وصل إلى شاطئ بلدة أوهريد القديمة.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإكوادور تشيد هرما من 500 ألف وردة لدخول موسوعة جينيس

صور.. الإكوادور تشيد هرما من 500 ألف وردة لدخول موسوعة جينيس

صور.. نص العالم الحلو × أسبوع.. كمبوديا تدخل موسوعة جينيس بوشاح طوله 1149.8 متر.. إسبانيا تحتفل بمهرجان معركة النبيذ.. أمريكى يتناول 74 قطعة هوت دوج فى 10 دقائق.. وجماهير اليابان تودع المونديال بتنظيف المدرجات

كمبوديا تدخل موسوعة جينيس بأطول وشاح فى العالم طوله 1149.8 متر

جينيس

يان بيتكوف

جوبال خارفى

موسوعة جينيس

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة