بلغاري يدخل موسوعة جينيس للسباحة مكبلا داخل كيس

رويترز

دخل مدرب السباحة والمنقذ والمغامر البلغارى يان بيتكوف موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية بعد السباحة ويداه وقدماه مكبلة وهو داخل كيس يغطيه بالكامل.

وسبح بيتكوف، الذى يبلغ من العمر 64 عاما مسافة 3380 مترا فى بحيرة أوهريد فى مقدونيا، وحطم الرقم القياسى للصياد الهندى جوبال خارفى الذى سبح فى عام 2013 مسافة 3071 مترا فى المحيط الهندى لكن ليس داخل كيس.

ودخل السباح البلغارى موسوعة جينيس مرة من قبل فى عام 2013 بالسباحة مسافة 2030 مترا، لكنه احتفظ بالرقم القياسى لثلاثة أشهر فقط حتى تغلب عليه خارفى.

وقال بيتكوف قبل أحدث محاولاته إنه يعتزم السباحة مسافة 3.5 كيلومتر، وكان مراقبون من جينيس موجودين لمتابعة مغامرته التى نظمها الصليب الأحمر وأندية للرياضات المائية فى أوهريد وبيتريتش.

وسبح بيتكوف لثلاث ساعات وهو يشق الماء بقدميه ووجهه إلى الأعلى حتى وصل إلى شاطئ بلدة أوهريد القديمة.