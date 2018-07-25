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الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:27 م
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بلغاريا تحذر اليونان وتركيا من فيضان نهرين

الأربعاء، 25 يوليه 2018 02:36 م
بلغاريا تحذر اليونان وتركيا من فيضان نهرين فيضانات - أرشيفية
رويترز
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 حذرت بلغاريا جارتيها الجنوبيتين اليونان وتركيا من فيضانات إذ من المتوقع أن تسفر أمطار غزيرة عن فيضان نهرى أردا وماريتسا اللذين يمران عبر أراضى البلدين.

ويأتى هذا التحذير فيما تبذل أجهزة الطوارئ اليونانية جهودا مضنية للسيطرة على أكبر حرائق غابات تنشب فى البلاد منذ سنوات.

وقالت وزارة الخارجية البلغارية فى ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء إن المياه المحتجزة وراء أحد السدود على نهر أردا فى جبال رودوب الشرقية ستفيض على الأرجح خلال الأيام المقبلة جراء هطول أمطار غزيرة.

ويتدفق نهر أردا باتجاه الشرق حتى يصل إلى اليونان ثم يلتقى بنهر ماريتسا على حدود اليونان مع تركيا.

وقالت بلغاريا إنها تتوقع ارتفاعا كبيرا فى منسوب المياه بنهر ماريتسا قرب مدينة سفيلنجراد البلغارية الواقعة على الحدود مع تركيا اليوم وغدا.

وأعلنت السلطات البلغارية حالة الطوارئ فى عدد من البلديات بعد هطول أمطار غزيرة راح ضحيتها رجل فى بلدة تيتيفين البلغارية أمس الثلاثاء.


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اليونان

تركيا

فيضان نهرين

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