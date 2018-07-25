بالأسماء.. قرار جمهورى بتعيين 120 نائبا لرئيس هيئة قضايا الدولة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 338 لسنة 2018، بتعيين 120 من وكلاء هيئة قضايا الدولة نواباً لرئيس الهيئة.

وشمل القرار تعيين 100 مستشار بالهيىة وكيلاً بالهيئة، كما تضمن تعيين 103 من المستشارين المساعدين الفئة (أ) مستشارين بالهيئة، و108 من المستشارين المساعدين الفئة (ب) مستشارين مساعدين للفئة (أ) بالهيئة.



كما شمل القرار تعيين 79 من النواب بالهيئة مستشارين مساعدين من الفئة (ب) ، و272 من المحامين بالهيئة نواباً بالهيئة، و 303من المندوبين بالهيئة محامين بالهيئة.





وتضمن القرار تعيين 3 من المندوبين المساعدين بالهيئة، مندوبين بالهيئة.



نشر القرار بالجريدة الرسمية.