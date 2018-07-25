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الأربعاء، 25 يوليه 2018 09:13 م
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انهيار سجن فى السودان وتضرر 2500 منزل فى غرب كردفان جراء السيول

الأربعاء، 25 يوليه 2018 09:00 م
انهيار سجن فى السودان وتضرر 2500 منزل فى غرب كردفان جراء السيول سيول _ صورة أرشيفية
الخرطوم /أ ش أ/
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 قال مدير الإدارة العامة للإصلاح والسجون بالسودان، اللواء حاتم النور، إن السيول التى ضربت مدينة النهود فى ولاية غرب كردفان، أمس الثلاثاء، أحدثت أضرارا بالغة بسجن المدينة، حيث انهارت 3 عنابر رئيسية داخله.

وأضاف النور، فى تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن إدارة السجن تمكنت من نقل المساجين وحمايتهم من وقوع الأضرار قبل انهيار العنابر، وبرغم ذلك لم تسجل قوائم السجن أى حالة هروب أو إصابة لأى من النزلاء، مشيدا بيقظة إدارة السجن من ضباط وضباط صف وجنود.

وفى السياق ذاته ، قال الصافى سالم المدير التنفيذى للجنة العليا لتطوير غرب كردفان والأمين العام لمنظمة حمام السلام الخيرية العالمية، إن جملة المنازل المتضررة فى مدينة النهود بلغت حوالى 2500 منزل منها حوالى 1500 منزل تضررت ضررا كاملا، منوها بأن عدد الأسر المتأثرة بهذه السيول بلغ 4 آلاف أسرة.

وكان الدفاع المدنى السوداني، أعلن وفاة 3 أشخاص وفقدان 3 آخرين، مع تضرر 2500 منزل، وانهيار أجزاء من بعض المؤسسات والمدارس والأحياء وسوق العاصمة فى مدينة الفولة، بسبب الأمطار والسيول.

 


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