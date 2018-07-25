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اليوم .. توقيع وتخصيص موقع ثاني لفصل الرمال بكفر الشيخ

الأربعاء، 25 يوليه 2018 11:50 م
اليوم .. توقيع وتخصيص موقع ثاني لفصل الرمال بكفر الشيخ اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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يشهد ديوان عام محافظة كفر الشيخ ، فعاليات توقيع وتخصيص مقر ثاني لمصنع فصل الرمال السوداء بغليون بكفرالشيخ، غداً الخميس ، بحضور اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، واللواء أركان حرب عز الدين صالح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء والعضو المنتدب.

وقال اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ ، ستنشئ الشركة المصرية للرمال مصنعين لفصل المعادن والعناصر المشعة من الرمال السوداء، الأول بمنطقة الشهابية على مساحة 80 فدان والمصنع الأخر على مساحة 35 فدان بمنطقة بر بحري.

وأضاف نصر ، لـ" اليوم السابع" ، أن الهدف من إقامة المصنعين الإستفادة من الرمال السوداء المتواجده على طول ساحل البحر المتوسط ، وسيتم تخصيص المصنع الثاني بمنطقة بر بحري القريبة من منطقة غليون، لغربلة وفصل المعادن من الرمال السوداء الموجودة بكثافة عالية بطول الشريط الحدودي الساحلي للبلاد ، مؤكدا أن كافة المقومات الأساسية للبنية التحتية والمرافق العامة والخدمات المختلفة متوفرة، بالإضافة لتوفر الخامات نفسها بشكل كبير في الرمال السوداء ، والتي تساعد على سرعة الإنتاج في وقت قياسي.

 


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