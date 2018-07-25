"اليوم السابع": الدكتور أحمد عكاشة يكشف تفاصيل قصته مع محمد صلاح

تحت عنوان "هذه قصتى مع محمد صلاح" تنشر "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا، الخميس، تفاصيل أجرأ حوار للدكتور أحمد عكاشة الذى كشف خلاله كيف أصيب أعضاء الإخوان بالضلال وتأكيده على ان البوذى المؤمن سيدخل الجنة قبل المسلم غير المؤمن، بالإضافة إلى العديد من الملفات والقضايا المهمة الأخرى التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى.

واقرأ فى عدد الغد أيضا..



الدكتور أحمد عكاشة عالم الطب النفسى فى أجرأ حوار لـ"اليوم السابع": هذه قصتى مع محمد صلاح.. وعدم مساواة المرأة بالرجل دليل التجمد الفكرى للمشايخ.. والجنة سيدخلها البوذى المؤمن قبل المسلم غير المؤمن.. وأعضاء الإخوان مصابون بالضلال



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