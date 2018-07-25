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اليوم.. استكمال سماع الشهود فى إعادة محاكمة أحمد دومة بـ"أحداث مجلس الوزراء"

الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:00 ص
اليوم.. استكمال سماع الشهود فى إعادة محاكمة أحمد دومة بـ"أحداث مجلس الوزراء" المستشار محمد شيرين
كتب إيهاب المهندس
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تستكمل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأربعاء، سماع الشهود فى إعادة محاكمة الناشط أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء".

كانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد .

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.

 

 

 

 

 

 


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احمد دومة

المستشار محمد شيرين فهمى

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