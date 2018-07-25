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الولايات المتحدة تطالب بانتخابات مبكرة فى نيكاراجوا لإنهاء العنف

الأربعاء، 25 يوليه 2018 02:00 ص
الولايات المتحدة تطالب بانتخابات مبكرة فى نيكاراجوا لإنهاء العنف نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس
واشنطن (أ ف ب)
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طالب نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس أمس الثلاثاء، رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجا بالدعوة إلى انتخابات مبكرة ووضع حد لأعمال عنف دامية تشهدها البلاد منذ أشهر أدت إلى مقتل ما يناهز 300 شخص.

واعلن بنس على تويتر إن "العنف الذى تمارسه الدولة فى نيكاراجوا ثابت ولا يمكن نكرانه. دعاية أورتيجا لا تخدع أحدا ولا تغير أى شىء"، مشيرا إلى أن حصيلة القتلى "تزيد على 350"، محملا الحكومة المسؤولية.

وتابع بنس "تدعو الولايات المتحدة حكومة أورتيجا إلى وضع حد لأعمال العنف الآن وإجراء انتخابات مبكرة، العالم كله يراقب".

والاثنين أعلن أورتيجا البالغ 72 عاما لشبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية أنه ينوى الاستمرار فى منصبه حتى انتهاء ولايته فى 2021 رغم التظاهرات المطالبة بتنحيه وسط أعمال عنف مستمرة منذ 3 أشهر.

وقال أورتيجا إن "تقريب موعد الانتخابات سيؤدى إلى انعدام الاستقرار وانعدام الأمن وسيزيد الأمور سوءا".

وبدأت حركة الاحتجاج، وهى الأعنف التى تشهدها البلاد منذ عقود، فى 18 أبريل بعد طرح قانون لتعديل نظام الضمان الاجتماعى، ورغم سحب الحكومة هذا المشروع، إلا أن الغضب الشعبى لم يتراجع بل تفاقم مع قمع الشرطة للمحتجين.

ويُتهم أورتيجا بأنه قمع بشدة المتظاهرين وأقام مع زوجته روزاريو موريلو التى تتولى منصب نائب الرئيس، "ديكتاتورية" تقوم على الفساد والمحسوبية.

ويطالب معارضو الرئيس بانتخابات مبكرة أو برحيله.

           

 


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