الهند تبدأ إنشاء سد " شاه توت" بأفغانستان أغسطس المقبل

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ذكرت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية اليوم الثلاثاء إن الهند ستبدأ فى بناء سد (شاه توت) فى كابول بدعم من البنك الدولى بداية من شهر أغسطس المقبل على أن يكتمل بناؤه فى ثلاثة أعوام.

وقالت الوكالة إن السد ستبلغ تكلفته نحو 235 مليون دولار أمريكى، ونسبت إلى مصادر مطلعة قولها إن الهند ستبدأ بناء السد رغم التهديدات الأمنية القائمة.



ونقلت الوكالة عن وزارة الطاقة والمياه فى أفغانستان أن السد سيوفر مياه نظيفة تكفى مليونى مواطن فى العاصمة كابول إلى جانب رى بعض الحقول الزراعية.



ولعبت الهند دورا كبيرا فى إعمار أفغانستان منذ سقوط نظام طالبان عام 2001 واستثمرت نحو مليارى دولار فى مشاريع إعمار وبنية تحتية مختلفة.



وتعهدت حكومة الهند بمساعدات جديدة تقدر بنحو مليار دولار لدعم مشاريع الإعمار فى أفغانستان أثناء زيارة الرئيس أشرف عبد الغنى لها فى أواخر عام 2016.