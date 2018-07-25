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"النقض" تصدر حكمها على 16 متهمًا فى أحداث "السفارة الأمريكية الثانية" اليوم

الأربعاء، 25 يوليه 2018 12:00 ص
"النقض" تصدر حكمها على 16 متهمًا فى أحداث "السفارة الأمريكية الثانية" اليوم محكمة النقض - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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تصدر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الدائرة (د) برئاسة المستشار أحمد عبد القوى الطعن المقدم من 16 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث السفارة الأمريكية الثانية، والتى وقعت أحداثها فى 22 يوليو 2013.

 

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، قد قضت بمعاقبة متهمين اثنين بالإعدام شنقًا، كما عاقبت 14 متهمًا حضوريًا بالسجن المؤبد، و6 متهمين آخرين غيابيًا بالسجن المؤبد أيضًا فى القضية.

 

وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم، من بينها، تعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل، إصابة آخرين والإتلاف العمدى وتخريب مبانى ومؤسسات الدولة، بالإضافة إلى حيازتهم الأسلحة.


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