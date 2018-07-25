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المعارضة الفرنسية تطالب بسحب الثقة من حكومة فرنسا بعد أزمة حارس ماركون

الأربعاء، 25 يوليه 2018 09:56 ص
المعارضة الفرنسية تطالب بسحب الثقة من حكومة فرنسا بعد أزمة حارس ماركون رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب
كتب: أحمد علوى
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طالب حزب الجمهوريين الفرنسى المعارض، بإجراء اقتراع على حجب الثقة عن الحكومة بسبب موجة الغضب المتعلقة بألكسندر بينالا، الحارس الشخصى للرئيس إيمانويل ماكرون، الذى ظهر فى تسجيل مصور وهو يضرب محتجين يوم عيد العمال.

 

ووفقا لقناة فرانس اينفو تى فى، قال كريستيان جاكوب رئيس كتلة حزب الجمهوريين المعارض فى مجلس النواب "لقد فشلت الحكومة ويتعين أن تتحمل المسئولية أمام البرلمان".

 

وأشارت القناة ذاتها إلى أن استطلاع أجراه معهد "إيبسوس" ونشر أمس، أن شعبية الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2017، تزامنا مع قضية بينالا، ولم يؤثر فيها إيجابا فوز فرنسا ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

 

وأفاد الاستطلاع الذى أجرى لحساب مجلة "لو بوان" الفرنسية، بعد يومين من كشف صحيفة "لو موند" قضية بينالا، أن نسبة مؤيدى ماكرون تراجعت أربع نقاط، وبلغت 32%، الأمر الذى لم يحصل منذ سبتمبر 2017.

 


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