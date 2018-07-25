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المسمارى لإيطاليا وفرنسا: تصارعوا خارج بلادنا ولن نعترف باتفاق لم يصدقه البرلمان

الأربعاء، 25 يوليه 2018 06:45 م
المسمارى لإيطاليا وفرنسا: تصارعوا خارج بلادنا ولن نعترف باتفاق لم يصدقه البرلمان العميد أحمد المسمارى
كتب : أحمد جمعة
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حذر العميد أحمد المسمارى المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبى إيطاليا وباقى الدول من ابرام أى اتفاقية مع أى طرف دون تصديق مجلس النواب على الاتفاق، مؤكدا أن الشعب الليبى لن يعترف بأى اتفاق يوقع من دون تصديق البرلمان على الاتفاق.

 

ودعا العميد أحمد المسمارى فى مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء، إيطاليا وفرنسا للصراع خارج ليبيا ، متهما عضو المجلس الرئاسى أحمد معيتيق بالخيانة فى تسليم ليبيا للإيطاليين، مشيرا إلى أن الإرهابى عبد الحكيم بلحاج استولى 80 مليون يورو و50 كجم ذهب وممتلكات أسرة العقيد الراحل معمر القذافى.

 

 

 

 


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