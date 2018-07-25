القبض على 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار فى كوم أمبو بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تمكنت شرطة السياحة والآثار بأسوان، اليوم الأربعاء، من القبض على 5 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنزلين بمدينة كوم أمبو.

وكانت معلومة سرية وصلت إلى رئيس مباحث السياحة والآثار بمعبد كوم أمبو، تفيد بقيام عدد من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل منزلين بقريتى الكاجوج وسلوا.

تم إعداد قوة من مباحث الآثار وتم مداهمة المنزلين حيث تم العثور على حفرتين داخل المنزلين وأدوات الحفر. تم التحفظ على المضبوطات والقبض على المتهمين بالتنقيب وبعرضهم على نيابة كوم أمبو والتى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.