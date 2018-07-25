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الأربعاء، 25 يوليه 2018 02:08 م
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القبض على عاطل وبحوزته 45 تذكرة هيروين فى المنصورة

الأربعاء، 25 يوليه 2018 12:38 م
القبض على عاطل وبحوزته 45 تذكرة هيروين فى المنصورة هيروين - صورة أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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تمكن ضباط مباحث قسم ثان المنصورة، من إلقاء القبض على عاطل وبحوزته كمية من مخدر الهيروين قبل بيعه.
 
تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، اخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورد لقسم شرطة ثان المنصورة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط  "إسلام ع 35" سنة عاطل، حال تواجده بشارع كلية الدراسات الإسلامية وبحوزته (45 تذكرة لجوهر الهيروين المخدر، مبلغ مالى 65 جنيه، هاتف محمول، سلاح أبيض).
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالى من حصيلة تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته .
 
 
 
 

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