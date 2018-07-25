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الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:35 م
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القابضة للسياحة: 500 مليون جنيه أرباح إيجوث ومصر للسياحة العام المالى المنتهى

الأربعاء، 25 يوليه 2018 12:30 م
القابضة للسياحة: 500 مليون جنيه أرباح إيجوث ومصر للسياحة العام المالى المنتهى ميرفت حطبة رئيس القابضة للسياحة
كتب عبد الحليم سالم
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كشفت ميرفت حطبة، عن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن الشركات التابعة حققت نتائج جيدة مقارنة بالسنوات الماضية.

 

وأضافت حطبة، لـ"اليوم السابع"، أنه على سبيل المثال فإن شركتى مصر للسياحة والعامة للسياحة إيجوث حققتا 500 مليون جنيه أرباح العام المالى 2017 - 2018، موضحة أن شركة مصر للسياحة ربحت 105.5 مليون جنيه مقابل 71.4 مليون جنيه العام المالى 2016 - 2017.

 

وربحت شركة إيجوث العامة للسياحة 399 مليون جنيه، مقابل 341 مليون جنيه.

 

ولفتت ميرفت حطبة، إلى أن الشركات لديها مشروعات استثمارية واعدة ومبشرة ، حيث تستهدف مصر للسياحة زيادة أرباحها الى 151.6 مليون جنيه العام المقبل، فيما تستهدف إيجوث زيادة أرباحها إلى 458 مليون جنيه بزيادة 59 مليون جنيه.


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