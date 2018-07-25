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الأربعاء، 25 يوليه 2018 02:05 م
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العثور على متفجرات بسيارة استخدمها الهارب رضوان فايد أشهر مجرم بفرنسا

الأربعاء، 25 يوليه 2018 12:04 م
العثور على متفجرات بسيارة استخدمها الهارب رضوان فايد أشهر مجرم بفرنسا الشرطة الفرنسية ـ صورة أرشيفية
باريس(أ.ش.أ)
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عثرت السلطات الفرنسية على متفجرات فى شنطة سيارة مركونة بمركز تجارى فى ضاحية "سارسيل" بشمال فرنسا تعود للمجرم الهارب رضوان فايد الذى كن برفقة شخص أخر وفق ما أظهرته كاميرات المراقبة أثناء تركه للسيارة بعد مطاردة مع الشرطة.

وذكرت قناة "بى اف ام" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن التحقيقات الأولية كشفت أن السيارة من طراز "رينو لاجونا" وكانت تراقب محطة بنزين ببلدةً "بيسكوب" قبل أن تفر من الشرطة لتجنب الخضوع للتفتيش، وتتوقف بساحة انتظار مركز تجارى ليلوذ بالفرار شخصان كانا على متنها بينهما رضوان فايد.

وهذه المرة الأولى التى يتم فيها رصد فايد الذى تبحث عنه كل أجهزة الأمن فى فرنسا منذ هروبه قبل أسابيع.

ورضوان فايد، هو فرنسى من أصول جزائرية، ويعد من أشهر المجرمين فى فرنسا وقد هرب عدة مرات من السجن آخرها فى 1 يوليو 2018، عندما تمكن من الهروب بواسطة طائرة هليكوبتر هبطت على أرض السجن.

 


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رضوان فايد

فرنسا

متفجرات

اشهر مجرم بفرنسا




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