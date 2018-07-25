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الأربعاء، 25 يوليه 2018 01:41 م
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العثور على جثة لمُسن بأسوان وسط ظروف غامضة

الأربعاء، 25 يوليه 2018 12:18 م
العثور على جثة لمُسن بأسوان وسط ظروف غامضة جثة - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح
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عثر أهالى مدينة أسوان، على جثة لرجل مُسن داخل موقف أقاليم السيارات، وتم إخطار الشرطة التى تولت التحقيق فى الواقعة.
 
تلقى اللواء فتح الله حسنى، مدير أمن أسوان، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أسوان، يفيد بالعثور على جثة لشخص يدعى "سليم سالم عوض سلمان" 77 سنة، بدون عمل، ومقيم محافظة القاهرة مصر الجديدة شارع دكرنس.
 
كلف العميد أسامة حلمى، مدير إدارة البحث الدنائى، رئيس مباحث مركز شرطة أسوان، بتكثيف التحريات حول الواقعة لكشف ملابساتها وغموضها، وتم تحرير المحضر رقم 908 لسنة 2018 إداري مركز أسوان، وتم إخطار النيابة لتولى التحقيق، بعد إيداع الجثة بمشرحة أسوان العمومية.
 
 

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