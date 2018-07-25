الصين تدعو لعقد مؤتمر دولى جديد لاستئناف محادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل

بكين (أ ش أ)

دعت الصين إلى عقد مؤتمر دولى جديد لاستئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين فى أقرب وقت ممكن.

وقال السفير الصينى لدى الأمم المتحدة "ما تشاو يو" - خلال مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن الدولى حول الوضع فى الشرق الأوسط، نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء "ندعم عقد مؤتمر دولى جديد بشأن قضية فلسطين، واستكشاف آليات مبتكرة لتحقيق السلام فى منطقة الشرق الأوسط، وكسر الجمود فى المحادثات الفلسطينية - الإسرائيلية فى أقرب وقت ممكن".

وأضاف "ما تشاو" أن الحل القائم على دولتين هو السبيل الرئيس لحل الصراع بين فلسطين وإسرائيل، مؤكدا دعم الصين لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

واعتبر السفير الصينى لدى الأمم المتحدة الوضع القائم بين فلسطين وإسرائيل بأنه "مقلق للغاية وهش"، مشددا على أهمية التزام المجتمع الدولى بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية فى الأراضى المحتلة، ووقف هدم المنازل والممتلكات الفلسطينية.

وحث "ما تشاو" كذلك على وقف العنف ضد المدنيين، واتخاذ الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى خطوات لتهيئة الظروف الضرورية لاستئناف المحادثات بينهما.