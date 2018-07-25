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الأربعاء، 25 يوليه 2018 04:33 م
خالد صلاح
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الصين تدعو الولايات المتحدة إلى الانسحاب من المسار الخاطىء فى النزاع التجارى

الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:36 م
الصين تدعو الولايات المتحدة إلى الانسحاب من المسار الخاطىء فى النزاع التجارى الرئيس الصينى ونظيره الأمريكى
بكين (أ ش أ)
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دعت الصين الولايات المتحدة الأمريكية إلى عدم المضى قدما فى المسار الخاطىء المتعلق بالنزاع التجارى، وعدم الذهاب إلى أبعد من ذلك، خاصة وأنه لا يوجد رابح فى الحرب التجارية.

جاء ذلك فى تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" اليوم الأربعاء، ردا على ما تردد بشأن إعلان إدارة الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" تقديم مساعدات بقيمة 12 مليار دولار للمزارعين الأمريكيين المتضررين من النزاعات التجارية الحالية، فى الوقت الذى ينتقد فيه مشرعون ومزارعون أمريكيون ذلك ويطالبون بتحرير التجارة بدلا من الإعانات.

وقال شوانج "ليس هناك فائز فى الحرب التجارية، والنزاعات التجارية التى أثارتها الولايات المتحدة لن تحقق شيئا سوى إلحاق الضرر بالولايات المتحدة والجميع"، داعيا الولايات المتحدة إلى "الإصغاء إلى صوت العقل فى الداخل والنداء المشترك للمجتمع الدولى، والانسحاب من المسار الخطأ، وعدم الذهاب إلى أبعد من ذلك".

 


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