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"الصحة" تشكل لجنة لحصر احتياجات مستشفيات قوائم انتظار الجراحات الحرجة

الأربعاء، 25 يوليه 2018 12:00 ص
"الصحة" تشكل لجنة لحصر احتياجات مستشفيات قوائم انتظار الجراحات الحرجة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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كشفت وزارة الصحة والسكان، عن تشكيل لجنة لحصر احتياجات المستشفيات التى بها قوائم انتظار الجراحات الحرجة والتدخلات الطبية العاجل لتوفيرها، لمنع تكرار وجود قوائم انتظار لعلاج المرضى.
 
وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة تسعى إلى حلول جذرية لملف قوائم انتظار علاج المرضى، وتابع: هناك تواصل مع المستشفيات ومديريها لعلاج جميع الحالات وصرف الأدوية اللازمة.
 
وأوضح المصدر، أن الوزيرة تتابع مع مساعدها للشئون المالية والإدارية توفير الاعتمادات المالية لجميع المستشفيات بالقاهرة ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات.
 

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الصحة

هالة زايد

قوائم الانتظار

الجراحات الحرجة




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