الصحة ترفع درجة الاستعدادات بالمستشفيات لاستقبال حالات الإجهاد الحرارى

وأكد وزارة الصحة، على أنه تم تجهيز مستشفيات الحميات الرئيسية بالمحافظات المختلفة والمجهزة بغرف الإحتباس الحراري لإستقبال الحالات المصابة لافتاً الى التنسيق مع المستشفيات والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة وهيئة الإسعاف والقطاع الوقائى لاستقبال أى بلاغات لحالات مصابة بالإجهاد الحرارى والتعامل الفورى معها.

من جانبه قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى، إن الفرق الطبية من الأطباء والتمريض مستعدة على مدار اليوم بأقسام الطوارئ والإستقبال بجميع المستشفيات لاستقبال أى حالات إجهاد حرارى، لافتاً الى التنسيق مع المستشفيات من خلال إلخط الساخن بطوارئ الوزارة 137 حال زيادة الإصابات أو فى حالات ضرورة نقل المرضى بين المستشفيات.

يشار إلى أن الإجهاد الحرارى يحدث نتيجة فقدان الجسم كمية كبيرة من السوائل والأملاح عند التعرض للجو الحار لمدة طويلة وخاصة عند بذل مجهود شاق مما يؤدى إلى إضطراب فى وظائف الجسم.

وتتمثل الأعراض العامة للحالات المصابة في صداع وعدم إتزان وغثيان مع عرق شديد وشحوب وبرودة فى الجسم، وتقلص وآلام حادة بالعضلات، وضعف عام مع سرعة النبض والتنفس واضطراب فى الرؤية، واحساس بالعطش مع إنخفاض ضغط الدم.

يشار إلى ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والمتمثلة فى التعرض للجو الحار أو أشعة الشمس المباشرة، وضع قبعة أو غطاء على الرأس أو استخدام مظلة شمسية، ارتداء ملابس خفيفة فضفاضة فاتحة ويفضل أن تكون قطنية، مع الإكثار من شرب الماء، وتناول وجبات طعام صحية والإكثار من الخضروات والفواكه، بالإضافة إلى التواجد فى أماكن جيدة التهوية ذات برودة معتدلة وقليلة الرطوبة، ويمكن للمريض العلاج بالمنزل مع التزام التعليمات وتحت الإشراف الطبى مع التوجه إلى أقرب مستشفى حال زيادة الأعراض.