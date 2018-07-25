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الشرطة العراقية: اعتقال قيادى بارز بتنظيم داعش و 3 من معاونيه فى ديالى

الأربعاء، 25 يوليه 2018 01:09 م
الشرطة العراقية: اعتقال قيادى بارز بتنظيم داعش و 3 من معاونيه فى ديالى الجيش العراقى
أ ش أ
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أعلنت قيادة شرطة ديالى اعتقال قيادى بارز فى تنظيم (داعش) يدعى بـ"أمير الحسبة"، وثلاثة من معاونيه بمدينة الحويجة فى محافظة ديالى.

وقالت القيادة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء "إن قوة أمنية من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب فى ديالى وبناء على معلومات أمنية دقيقة تمكنت من اعتقال قيادى بارز بالتنظيم كان يعمل أمير الحسبة فى الحويجة، وحاليا مسؤول "العبرة" للإرهابيين والانتحاريين فى بحيرة حمرين، وثلاثة من معاونيه خلال عملية أمنية تم تنفيذها فى منطقة الطبج شرق المحافظة ومناطق أخرى من المحافظة".

وكانت الأجهزة الأمنية فى ديالى قد اعتقلت العشرات من قادة ومسلحى تنظيم (داعش) فى عمليات دهم جرت فى مناطق متفرقة من المحافظة.


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