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الشرطة البلجيكية: تم تسجيل نحو 12 ألف واقعة اغتصاب فى 2017

الأربعاء، 25 يوليه 2018 12:29 م
الشرطة البلجيكية: تم تسجيل نحو 12 ألف واقعة اغتصاب فى 2017 الشرطة البلجيكية - صورة أرشيفية
كتب: أحمد علوى
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قالت صحيفة "سود بريس" البلجيكية، إنه تم تسجيل ما يقرب من 12 ألف جريمة عنف جنسى فى قاعدة البيانات العامة الوطنية لبلجيكا، فى عام 2017 الماضى.

 

ويرغب جون جامبون وزير الداخلية البلجيكى، فى تحسين الخدمات المقدمة لضحايا الاعتداءات من هذا النوع . وتشمل حوادث العنف الجنسى البالغ عددها 11999 حادثا جنسيا، مع الأخذ بعين الاعتبار الضحايا من الأطفال والبالغين.

 

وأشار وزير الداخلية إلى أنه "تم اتخاذ خطوات هامة لتحسين الخدمات المقدمة لهؤلاء الضحايا، ويرجع الفضل فى ذلك بشكل خاص إلى الإعانات الفيدرالية".

 

وقال "إنه إلزامى جعل الشكوى والتحقيق فى صورة جلسة سمعية بصرية للضحايا أو الشهود القصر، من العنف الجنسى".

 

وأكد على أنه حريص على توفير جميع التكاليف "لإنشاء مراكز مسؤولة عن حالات العنف الجنسى فى جينت وبروكسل ولييج". وتأخذ دوائر الشرطة دورا نشطا جدا فى مثل هذه الحالات.

 


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