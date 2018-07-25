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السياحة:إنهاء إصدار التأشيرات لسائقى الحافلات الناقلة لحجاج البرنامج البرى

الأربعاء، 25 يوليه 2018 10:28 م
السياحة:إنهاء إصدار التأشيرات لسائقى الحافلات الناقلة لحجاج البرنامج البرى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت آمال رسلان
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قامت اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة مجدى شلبى رئيس قطاع الشركات السياحية بالوزارة وعضوية أحمد إبراهيم، بالتواصل وعقد مجموعة لقاءات مع كافة الجهات المعنية لتذليل بعض العقبات التى تواجه الشركات السياحية فى إنهاء إجراءات التعاقد على الخدمات المقدمة للحجاج من خلال المسار الإلكترونى.

وأوضح مجدى شلبى، أن اللجنة قامت بالتواصل والتنسيق لتجاوز عقبة نفاذ الطاقة الاستيعابية بالمدينة المنورة، بعقد لقاءات موسعة مع الدكتور حسين بن شريف وكيل وزارة الحج والعمرة لشئون الحج، بالإضافة إلى عقد لقاء مع الدكتور محمد البيجاوى وكيل وزارة الحج والعمرة لشئون المدينة المنورة لتذليل أية مشكلات أمام الشركات السياحية فيما يتعلق بخروجهم من المدينة المنورة وإنهاء إجراءات ربط حزم الخدمات على المسار الإلكترونى لإصدار التأشيرات وهو ما أدى إلى انفراج الأزمة وفتح السبيل أمام الشركات للتعاقد مع الفنادق بالمدينة المنورة بسهولة ويسر.

وأشار شلبى إلى أن اللجنة تواصلت أيضا لحل أزمة عدم إصدار تأشيرات سائقى الحافلات الناقلة لحجاج البرنامج البرى والبالغ عددهم 600 سائق، مشيرا إلى أن وزارة الحج السعودية قد بذلت جهودا كبيرا لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بإصدار التأشيرات والتواصل مع وزارة الخارجية وقد تم بالفعل إنهاء إجراءات إصدار التأشيرات للسائقين.

وثمن شلبى الجهود المبذولة من السادة المسئولين بوزارة الحج السعودية وتعاونهم المثمر والبناء مع اللجنة، مشيرا إلى أن هذا التعاون ليس جديدا على المسئولين بوزارة الحج وإنما يعد استمرارا لشراكة العمل الناجحة بين الطرفين وهو ما يؤدى في النهاية إلى توفير الراحة الكاملة لحجاج بيت الله الحرام بالمملكة العربية السعودية.

 


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