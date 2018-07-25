video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 يوليه 2018 02:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"السنين الأولى بتفرق".. 10 معلومات عن حملة "التضامن" لرعاية الأطفال

الأربعاء، 25 يوليه 2018 02:30 ص
"السنين الأولى بتفرق".. 10 معلومات عن حملة "التضامن" لرعاية الأطفال غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق
تنفذ وزارة التضامن الاجتماعى العديد من برامج الحماية الاجتماعية، وكذلك إطلاق المبادرات والحملات لدعم ورعاية الأطفال فى بداية أعمارهم، ومنها حملة "السنين الأولى بتفرق" بهدف تذكير الآباء فى كل مكان بأنه عندما يرعى الآباء صغارهم فى السنوات الأولى من حياتهم، من خلال توفير الحب والحماية واللعب معهم وتغذيتهم، سيتعلم أطفالهم بشكل أفضل.
 
"اليوم السابع" ينشر تقريرًا معلوماتيًا عن حملة وزارة التضامن "السنين الأولى بتفرق" لرعاية الأطفال فى نقاط محددة:
 

1- تهدف حملة "السنين الأولى بتفرق" إلى تذكير الآباء بأن مراعاه الأطفال فى السنوات الأولى من حياتهم، من خلال توفير الحب والحماية واللعب معهم وتغذيتهم، سيتعلم أطفالهم بشكل أفضل.

 
2- الاهتمام بالأطفال يحد من المشكلات السلوكية ويجعلهم أفضل صحة وأكثر نجاحا فى حياتهم.
 

3 - تقدم الحملة معلومات ونصائح عن التنشئة الاجتماعية السليمة.

 
4- تقدم الحملة محتوى تدريبيًا للآباء على موضوعات الحماية، والتحفيز، والتغذية الجيدة للأطفال من أجل تنمية قدراتهم.
 

5- تشجع الحملة الآباء على مشاركة تجاربهم، وجهودهم، واحتياجاتهم، ونجاحاتهم مع أطفالهم.

 
6- تهتم بالتربية الجيدة والتنشئة السليمة فى مرحلة الطفولة المبكرة، خاصة خلال الألف يوم الأولى.
 

7- تحفز الروابط العصبية فى أدمغة الأطفال، مما يضع الأساس لنجاحاتهم المستقبلية.

 
8- تهدف الحملة إلى أنه عندما يتفاعل الأطفال بشكل إيجابى مع آبائهم، فإنهم يتمتعون بصحة نفسية أفضل، واعتداد بالنفس على مدى سنين حياتهم.
 

9- تهدف الحملة إلى منح الوالدين ومقدمى الرعاية الموارد والمعلومات التى يحتاجونها ليقدموا للأطفال أفضل بداية لحياتهم.

 
10- الاستعانة بالفنان أحمد حلمى سفير النوايا الحسنة ليونيسف، فى دعم رسالة الحملة من خلال تقديمه لفيديو قصير يعكس فيه جزءًا من تجربته كأب.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة التضامن تعلن الانتهاء من تقييم 6 آلاف حضانة

التضامن

السنين الاولى بتفرق

الأطفال




لا تفوتك
فيديو وصور.. رئيس سيمنز لـ"السيسى": أنت أفضل مفاوض قابلته على الإطلاق

فيديو وصور.. رئيس سيمنز لـ"السيسى": أنت أفضل مفاوض قابلته على الإطلاق

محافظ الإسكندرية يأمر بغلق شاطئ النخيل بحى العجمى بعد تكرار غرق المواطنين

محافظ الإسكندرية يأمر بغلق شاطئ النخيل بحى العجمى بعد تكرار غرق المواطنين

3 محطات كهرباء عملاقة ترى النور اليوم.. الرئيس السيسى فى العاصمة الإدارية لافتتاحها.. رئيس الرقابة الإدارية: إضافة محطات جديدة لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات.. ومحمد شاكر: سنصل للمستويات العالمية 2019

3 محطات كهرباء عملاقة ترى النور اليوم.. الرئيس السيسى فى العاصمة الإدارية لافتتاحها.. رئيس الرقابة الإدارية: إضافة محطات جديدة لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات.. ومحمد شاكر: سنصل للمستويات العالمية 2019

عدوى كيكى تجتاح الوسط الفنى.. ابتكار فى التحدى.. دينا على أنغام شوقنا.. درة وياسمين تشاركان .. سما المصرى ترقص بالجلابية.. مطالبات لـ فيفى عبده بخوض التجربة.. عبير صبرى تشارك بطريقتها.. ورجال الفن يسخرون

عدوى كيكى تجتاح الوسط الفنى.. ابتكار فى التحدى.. دينا على أنغام شوقنا.. درة وياسمين تشاركان .. سما المصرى ترقص بالجلابية.. مطالبات لـ فيفى عبده بخوض التجربة.. عبير صبرى تشارك بطريقتها.. ورجال الفن يسخرون

تييرى هنرى يوافق على العمل مع ناصف ساويرس فى أستون فيلا

تييرى هنرى يوافق على العمل مع ناصف ساويرس فى أستون فيلا

معروف يوسف متعجبا من تصريحات بانسيه: كيف أعانى عبودية وأتشرف بالجنسية

معروف يوسف متعجبا من تصريحات بانسيه: كيف أعانى عبودية وأتشرف بالجنسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة