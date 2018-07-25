"السنين الأولى بتفرق".. 10 معلومات عن حملة "التضامن" لرعاية الأطفال

كتب مدحت وهبة

تنفذ وزارة التضامن الاجتماعى العديد من برامج الحماية الاجتماعية، وكذلك إطلاق المبادرات والحملات لدعم ورعاية الأطفال فى بداية أعمارهم، ومنها حملة "السنين الأولى بتفرق" بهدف تذكير الآباء فى كل مكان بأنه عندما يرعى الآباء صغارهم فى السنوات الأولى من حياتهم، من خلال توفير الحب والحماية واللعب معهم وتغذيتهم، سيتعلم أطفالهم بشكل أفضل.

"اليوم السابع" ينشر تقريرًا معلوماتيًا عن حملة وزارة التضامن "السنين الأولى بتفرق" لرعاية الأطفال فى نقاط محددة:

1- تهدف حملة "السنين الأولى بتفرق" إلى تذكير الآباء بأن مراعاه الأطفال فى السنوات الأولى من حياتهم، من خلال توفير الحب والحماية واللعب معهم وتغذيتهم، سيتعلم أطفالهم بشكل أفضل.

2- الاهتمام بالأطفال يحد من المشكلات السلوكية ويجعلهم أفضل صحة وأكثر نجاحا فى حياتهم.

3 - تقدم الحملة معلومات ونصائح عن التنشئة الاجتماعية السليمة.

4- تقدم الحملة محتوى تدريبيًا للآباء على موضوعات الحماية، والتحفيز، والتغذية الجيدة للأطفال من أجل تنمية قدراتهم.

5- تشجع الحملة الآباء على مشاركة تجاربهم، وجهودهم، واحتياجاتهم، ونجاحاتهم مع أطفالهم.

6- تهتم بالتربية الجيدة والتنشئة السليمة فى مرحلة الطفولة المبكرة، خاصة خلال الألف يوم الأولى.

7- تحفز الروابط العصبية فى أدمغة الأطفال، مما يضع الأساس لنجاحاتهم المستقبلية.

8- تهدف الحملة إلى أنه عندما يتفاعل الأطفال بشكل إيجابى مع آبائهم، فإنهم يتمتعون بصحة نفسية أفضل، واعتداد بالنفس على مدى سنين حياتهم.

9- تهدف الحملة إلى منح الوالدين ومقدمى الرعاية الموارد والمعلومات التى يحتاجونها ليقدموا للأطفال أفضل بداية لحياتهم.

10- الاستعانة بالفنان أحمد حلمى سفير النوايا الحسنة ليونيسف، فى دعم رسالة الحملة من خلال تقديمه لفيديو قصير يعكس فيه جزءًا من تجربته كأب.