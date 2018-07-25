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الأربعاء، 25 يوليه 2018 08:20 م
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السلطات الإسبانية تنقذ نحو 900 مهاجر على مدار يومين

الأربعاء، 25 يوليه 2018 07:54 م
السلطات الإسبانية تنقذ نحو 900 مهاجر على مدار يومين عمليات انقاذ مهاجرين
مدريد أ ش أ
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أعلنت خدمة الإنقاذ التابعة للبحرية الإسبانية، إنقاذ ما يقرب من 900 شخص جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية، وفى مضيق جبل طارق على مدار اليومين الماضيين خلال محاولتهم الوصول إلى الشواطئ الإسبانية.

وذكرت شبكة "إيه بى سي" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن البحرية الإسبانية أنقذت 387 شخصًا من 29 زورقًا فى مضيق جبل طارق، الذى يعد أقصر امتداد للمياه التى تفصل أوروبا عن شمال إفريقيا.

وأعلنت أجهزة الإنقاذ الإسبانية- أمس الثلاثاء- أنها أسعفت فى يوم واحد فى ​البحر المتوسط​ نحو 500 مهاجر كانوا يحاولون بلوغ السواحل الإسبانية مستخدمين 30 زورقا.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة- وهى وكالة تابعة للأمم المتحدة- أن عدد المهاجرين واللاجئين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط إلى إسبانيا وصل نحو 18 ألفًا و653 مهاجرًا، خلال الفترة من بداية العام الجارى حتى 18 يوليو الجاري.

 


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