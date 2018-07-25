السجن 5 سنوات لعامل هتك عرض فتاة قاصر وتزوير عقد زواج عرفى

كتب أحمد إسماعيل

قضت الدائرة 20 جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، زينهم، برئاسة مجدى أحمد مصطفى وعضوية كل من المستشارين حسن مسلم وعبد الوهاب عطية وسامح رمزى، وأمانة سر صلاح مصطفى ومحمد أبو العلا، بالسجن 5 سنوات لعامل بتهمة هتك عرض فتاة قاصر وتزوير عقد زواج عرفى.

كشفت تحقيقات النيابة عن نشؤ علاقة عاطفيه بين شخص يدعى " أحمد أشرف" 23 سنه و" حنين وائل" 17 سنة، بعدما تعرفا على بعضهما البعض من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، واتفقا على الزواج، ولكن أسرة الفتاة اكتشفا الأمر وقاموا بضربها وأخذ الهاتف الخاص بها، وصباح يوم الواقعة، خرجت من منزلها لحضور أحد الدروس ولكن لم تعود للمنزل مره اخرى، فتوجه الاب إلى قسم الشرطة، وبعد فترة قصيرة، بدأ والد الفتاة يتلقى اتصالات هاتفيه من شخص يدعى " كريم نصار" يبتزه لإرسال مبالغ مالية ليه عن طريق أحد شركات الاتصالات على خدمة "كاش"، حتى يسمح له بالتحدث إلى نجلته عبر الهاتف والاطمئنان عليها، كما أرسل له صور خاصة بنجلتها وهدده بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعى فى حالة رفضه لتحويل النقود، ووصلت جملة المبالغ إلى 9 آلاف جنيه.

وتبين من تحقيقات النيابة وتحريات المباحث أن الشخص الذى يدعى "كريم" هو نفسه صديق المجنى عليها، وبتفريغ الكاميرات تبين انها خرجت من منزلها بنية الهرب حاملة حقيبة ملابس خاصة بها، وتبين أن المتهم مقيم بأحد الشقق السكنية بالطالبية، وبمداهمة الشق عثر على كلاهما، وبالتحقيق معهم، أقرا انهم تزوجا عرفيا بأسماء مزيفة لعدم وجود بطاقة شخصيه للفتاة واتفقا فيما بينهما على مهاتفة أسرتها وابتزازهم ماديا، وأقرت الفتاة انها تزوجته بإرادتها، واتفقت معه على تصويرها وابتزاز أسرتها.