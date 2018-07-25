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الساحر التركى يقدم عرض خدع سحرية على الهواء بعد شفائه وخروجه من قصر العينى

الأربعاء، 25 يوليه 2018 01:34 ص
الساحر التركى يقدم عرض خدع سحرية على الهواء بعد شفائه وخروجه من قصر العينى الساحر التركى عارف غفورى
كتب كريم كشك
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قدم الساحر التركى عارف غفورى، عرضًا على الهواء بعد خروجه معافًا من القصر العينى الفرنسى، وداعبه الإعلامى أسامة كمال قائلًا له: "لا تُخرج الثعبان من جيبى أرجوك".

 

وقام غفورى، أثناء استضافته، والدكتور نبيل عبد المقصود، مدير مركز علاج السموم بقصر العينى الفرنساوى، جامعة القاهرة، ببرنامج "مساء dmc"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، بعرض عدة ألعاب وخدع سحرية، والتى استخدم فى أحدها، ثعبانًا أخرجه من صندوق خشبى، كان موضوعًا على مائدة الحوار، بعدما وقع اختيار أسامة على كارت مكتوب عليه "Snake"، لاستخدامه بالخدعة السحرية.

 

يذكر أن الساحر التركى، عارف غفورى، قد تم شفاؤه فى مصر منذ أسبوع تقريبًا، بعد عضه من قبل ثعبان كوبرا، على يد الدكتور نبيل عبد المقصود، والذى تابع وفريقه الطبى بقصر العينى الفرنساوى جميع مراحل علاجه، حتى تعافى تمامًا.

 


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