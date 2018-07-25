الزعيم الكورى الشمالى يدعو إلى العمل على تغذية الجنود بشكل أفضل

بيونج يانج (أ ش أ)

دعا الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون إلى العمل على تغذية الجنود بشكل أفضل، وذلك بعد أن سلطت الحالة الصحية لجندى منشق العام الماضى الضوء على مشكلات التغذية فى البلاد.

ونقلت قناة سكاى نيوز بالعربية اليوم الأربعاء، عن كيم قوله، خلال زيارته لمصنع مؤن عسكرية، "يتعين على المصنع إنتاج مواد غذائية لذيذة الطعم ومغذية، وهو ما يساهم بشكل جوهرى فى تحسين النظام الغذائى للجنود".

وقالت القناة، إنه عثر العام الماضى على حبات ذرة فى معدة جندى كورى شمالى كان قد تحدى وابلا من الأعيرة النارية للفرار إلى كوريا الجنوبية، وسلطت الحادثة الضوء على مشكلات التغذية التى يقول خبراء أن الدولة تعانى منها منذ عشرات السنين.