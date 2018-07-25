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الأربعاء، 25 يوليه 2018 06:35 م
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الزراعة: خريطة تفصيلية لإعداد الأضاحى.. وزيادة معروض السلع الغذائية بالمنافذ

الأربعاء، 25 يوليه 2018 06:25 م
الزراعة: خريطة تفصيلية لإعداد الأضاحى.. وزيادة معروض السلع الغذائية بالمنافذ أضاحى - أرشيفية
كتب عز النوبى
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بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع  الإنتاج، وجمعية الإصلاح الزراعى والقطاعات الأخرى، استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال زيادة طرح المعروض من الكميات المتاحة لدى الجهات المعنية بالوزارة من رؤوس الأبقار والجاموس والماعز والأغنام، للبيع للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم، بالإضافة إلى زيادة المعروض من السلع الغذائية  بمنافذ وزارة الزراعة .

بدأ قطاع الإنتاج وجمعيات الإصلاح الزراعى، والقطاعات المعنية بالوزارة بإعداد الخريطة التفصيلية، الموضح بها أعداد الرؤوس والكميات المتاحة، بكل محافظة، والأسعار التى سيتم البيع بها للمواطنين، من خلال مديريات الزراعة بالمحافظات، ومديريات الإصلاح الزراعى، ومحطات البحوث المختلفة، ليتم الإعلان عنها فى أسرع وقت ممكن خلال الأيام المقبلة .

 ومن خلال الخريطة التفصيلية، يتم مراعاة توزيع كل الكميات المتاحة بالمحافظات المختلفة، طبقاً للكميات المتوافرة والكثافة السكانية بكل محافظة، كذلك توحيد الأسعار بالقطاعات المختلفة، ومراعاة أن تكون الأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وقال الدكتور عبدالكريم زيادة، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه يتم حاليا حصر عدد العجول والخراف التى سيتم طرحها على المواطنين فى عيد الأضحى المبارك، مؤكدا زيادة  الكميات المطروحة من قبل وزارة الزراعة من "خراف وعجول بقرى وجاموسى"،  لزيادة المعروض وتوفير اللحوم البلدية للمواطنين خلال العيد، بالإضافة لزيادة المعروض من السلع الغذائية بمنافذ وزارة الزراعة.

من جانبه قال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تم البدء فى حصر عدد رؤوس الماشية التى يتم طرحها  فى السوق كأضحية من مشروعات الإصلاح الزراعى، على أن يتم الإعلان عن الأسعار وأماكن الاستلام خلال الأيام المقبلة وفى متناول الجميع.


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