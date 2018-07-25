الداخلية تضبط 45 بائعا متجولا و7 متسولين بوسائل المواصلات

كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

وجه قطاع الأمن العام حملات أمنية وإنضباطية مكبرة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ومديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية إستهدفت محطات مترو الأنفاق.

وقام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن ( القاهرة ، الجيزة ، القليوبية) والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتنفيذ حملة مكبرة إستهدفت محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة.

و أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها ضبط قضية مخدرات "إتجار" وضبط (45) بائع متجول ومخالفتهم عبور مشاة من مكان غير مخصص و (10) مخالفات ركوب بعربة السيدات و (33) مخالفة "تدخين، راكب بدون تذكرة" و قضية حيازة عملة مزورة و (7) قضايا تسول، وتحصيل ( 102 ) مخالفة متنوعة " تدخين ، نظافة ، راكب بدون تذكرة " وتنفيذ ( 80 ) إزالة " إشغالات ، إعلانات ، وصلات كهربائية "وتنفيذ ( 53 ) حكم قضائى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.