الخميس.. أورام طنطا ينظم حملة مجانية للكشف المبكر عن مرض السرطان

الغربية – مصطفى عادل

ينظم مركز أورام طنطا، حملة مجانية للكشف المبكر عن السرطان، وذلك يوم الخميس المقبل بمقر المركز بطنطا.

تأتى الحملة بالتزامن مع المؤتمر القومى العلمى الثانى لمراكز أورام بالتعاون مع مركز أورام طنطا والمقام يومى 26 و27 من الشهر الجارى، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، بمشاركة عدد من الأطباء والاستشاريين بمركز الأورام وأعضاء فريق الكشف المبكر بالمركز.

وسيتم توقيع الكشف والفحص الطبى للمواطنين باستخدام أحدث التقنيات الحديثة، إلى جانب إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة بالمجان.