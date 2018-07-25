الحكومة البريطانية تستبعد تمديد مفاوضات "البريكست"

لندن أ ش أ

استبعد وزير الخزانة البريطانى فيليب هاموند، تمديد مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "البريكست" إلى ما بعد الموعد الرسمى المحدد فى مارس القادم.

وقال هاموند - فى تصريح صحفي، اليوم الأربعاء - " إن نواب البرلمان اعتمدوا مشروع قانون البريكست وكذلك موعد فك الارتباط الرسمى مع الاتحاد الأوروبي، والذى سيكون فى 29 مارس عام 2019.

وأضاف " أن الحكومة ليس لديها أى سند قانونى يسمح لها بتمديد عضوية المملكة المتحدة فى الاتحاد الأوروبي، وحتى وإن رغبت فى ذلك" ..معربا عن تفاؤله فى نجاح مفاوضات الخروج بين الطرفين.

وأشار إلى أن الحكومة وضعت خططا احترازية تحسبا لفشل المفاوضات بين لندن وبروكسل، رافضا وصف زيارته لأيرلندا الشمالية بأنها كانت لإنهاء ما كان سيحدث فى (وستمنستر) من جدال سياسى بسبب قضية البريكست.

جاءت تصريحات هاموند ردا على تأكيد وزير الخارجية الأيرلندى سايمون كوفينى بأن بلاده مستعدة لدعم أى طلب بريطانى لتمديد وقت المفاوضات إذا فشلت المملكة المتحدة فى التوصل إلى اتفاق نهائى مع بروكسل.