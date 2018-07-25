الحرس الثورى الإيرانى يصعد ضد واشنطن ويزود مقاتلاته بصواريخ "كروز"

كتبت - إسراء أحمد فؤاد

أعلن قائد القوة الجوفضائية للحرس الثورى الإيرانى العميد أمير على حاجى زادة، عن تزويد مقاتلات الحرس الثورى من طراز سوخوى 22 قريبا وللمرة الأولى بصواريخ جو-ارض" كروز بالغة الدقة ذات مدى 1500 كم.

وخلال مراسم اقيمت اليوم الأربعاء، لإزاحة الستار عن 10 مقاتلات من طراز "سوخو 22" محلية الصنع، قال حاجي زادة فى ظل تطويرالمقاتلة أصبحت قاذفة القنابل قادرة على حمل وقذف قنابل "سيمرغ العنقودية" الذكية وصواريخ "جو-أرض" و"جو-جو" ونقل المعلومات من الطائرات المسيرة على بعد عدة كيلومترات.

وصعدت طهران من لهجتها أمام واشنطن مؤخرا، فمن جانبه أكد نائب قائد مقر ثأر الله التابع للحرس الثورى "إذا اتخذ المسئولين الأمريكيون إجراءات ضد مصالح إيران فسوف يواجهون ضربات".