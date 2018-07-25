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الجيش الليبى: محافظ مصرف ليبيا المركزى متورط فى قضايا فساد وتمويل الإرهابيين

الأربعاء، 25 يوليه 2018 06:42 م
الجيش الليبى: محافظ مصرف ليبيا المركزى متورط فى قضايا فساد وتمويل الإرهابيين العميد أحمد المسمارى
كتب : أحمد جمعة
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تحدث العميد أحمد المسمارى، المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبى، عن الابتزاز الذى تمارسه الميليشيات المسلحة فى طرابلس، مؤكدا أن قوات الجيش الليبى تحارب من أجل تطهير البلاد واسترداد حق المواطن فى وطنه.

وأكد العميد أحمد المسمارى، فى مؤتمر صحفى اليوم، أن محافظ مصرف ليبيا المركزى قام بتسليم أموال بطريقة غير شرعية إلى شركة طيران تابعة للإرهابى عبد الحكيم بلحاج بمبلغ 11 مليون دينار ليبى، ودعم قيادات إسلامية متشددة بالأموال، داعيا لتسليم مهامه إلى محمد الشكرى محافظ مصرف ليبيا المركزى المعين من مجلس النواب الليبى.

 وأوضح المسمارى، أن محافظ مصرف ليبيا المركزى الصديق الكبير، متورط فى انفاق أموال إلى جماعات متطرفة، مشيرا إلى أن الأخير متورط فى قضايا فساد وتهريب الذهب الليبى إلى خارج البلاد، مؤكدا أن على الصلابى والإخوانى محمد صوان يستخدمان محافظ مصرف ليبيا المركزى فى توفير دعم مالى كبير لجماعة الإخوان.

وأكد المتحدث الرسمى باسم قوات الجيش الليبى، أن قوات الجيش تسيطر على 90% من مساحة ليبيا، مشيرا إلى أن قوات الجيش تمتلك 500 وثيقة حول تجاوزات قادة الجماعات الإرهابية فى البلاد.

وقال إن الإرادة هى من مكنت قوات الجيش فى تحرير غالبية المدن الليبية من قبضة الإرهابيين بالرغم من فرض حظر تسليح على قوات الجيش الوطنى الليبى.


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