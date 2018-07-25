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الجيش السورى يستعيد دوما وعراجة وتل بصير بريف السويداء

الأربعاء، 25 يوليه 2018 09:54 ص
الجيش السورى يستعيد دوما وعراجة وتل بصير بريف السويداء الجيش السورى ـ صورة أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
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استعاد الجيش السورى السيطرة على قرى دوما وعراجة والكسيب وتل بصير بريف السويداء الشمالى الشرقى بعد ساعات من سيطرة تنظيم داعش عليها إثر الهجوم الذى شنه مسلحون منتشرون فى البادية على هذا الريف بالتزامن مع تفجير عبوة ناسفة وآخر انتحارى داخل مدينة السويداء.

وقال مصدر ميدانى سورى - فى تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إن الجيش دخل قريتى دوما وعراجة وقتل عدداً كبيراً من مسلحى داعش واستعاد البلدتين إضافة إلى استعادته بالتعاون مع الأهالى منطقة تل بصير فى ريف السويداء الشرقى".

وأضاف المصدر أن "الجيش السورى والأهالى يطوقون مسلحى داعش فى قرية الشبكى بريف السويداء الشرقي، وأن أهالى قرية رامى فى ريف السويداء الشرقى يشتبكون مع مسلحى داعش عند الأطراف الشرقية للقرية ويمنعونهم من دخولها".

وأفاد مصدر فى الشرطة، فى وقت سابق اليوم، بأن أكثر من 38 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 30 آخرون فى تفجير انتحارى بمدينة السويداء وهجوم لتنظيم "داعش" على قرى فى ريفها الشرقى، وأضاف أنه "فى الساعة الخامسة من فجر اليوم انفجرت عبوة ناسفة فى الشارع المحورى بالقرب من تجمع لباعة خضار ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص".

وتابع أنه "بعد 10 دقائق حدث، انفجار على بعد حوالى 200 متر عندما فجر انتحارى نفسه وتم ملاحقة 3 انتحاريين آخرين كانوا يعمدون إلى تفجير أنفسهم بعد دخولهم إلى شارع جنوب دوار النجمة وتصدى لهم أحد شبان الحى ليفجر انتحارى نفسه بالإضافة إلى قتل انتحاريين اثنين كانا برفقته والشاب الذى تصدى لهم".

 


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