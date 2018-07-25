الجامعة العربية تبدأ تحضيراتها للمشاركة كضيف شرف فى معرض القاهرة للكتاب

بدأت جامعة الدول العربية التحضير لمشاركتها كضيف شرف فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ50 العام المقبل، حيث عقدت اللجنة التنظيمية اجتماعا لها اليوم الأربعاء فى مقر الأمانة العامة للجامعة برئاسة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، وذلك لإعداد تصور شامل حول شكل مشاركة الجامعة كضيف شرف وإعداد جناح خاص للجامعة يتضمن كل أشكال العمل الثقافى للدول العربية.

وأعلنت السفيرة هيفاء أبو غزالة فى تصريحات للصحفيين فى ختام أعمال الاجتماع أن شعار المشاركة العربية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى العام المقبل سيكون تحت عنوان "القدس عاصمة فلسطين".

وقالت هيفاء أبو غزالة إن الجامعة العربية تعبر عن سعادتها لاختيارها كضيف شرف فى الدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى العام 2019 الذى يمثل اليوبيل الذهبى للمعرض.

ونوهت هيفاء أبو غزالة بقرار مجلس الجامعة العربية بأهمية مشاركة الجامعة فى هذا المعرض، مشيرة إلى أنه تنفيذا لهذا القرار تم تشكيل عدة لجان داخلية فى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من مختلف الإدارات المعنية برئاستها للتنسيق مع الجهات المعنية فى مصر بهذا الموضوع وعلى رأسها الهيئة العامة للكتاب والتنسيق كذلك مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" واتحاد الإذاعات العربية واتحاد الناشرين العرب.

وأضافت هيفاء أبو غزالة أنه تم عقد اجتماع مع الهيئة العامة للكتاب فى مصر لتزويد الجامعة العربية بالمتطلبات الخاصة بمشاركة الجامعة كضيف شرف فى معرض القاهرة الدولى للكتاب.

وأشارت إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية سوف تقوم بإجراء اتصالات مع وزراء الإعلام والثقافة العرب لتنظيم فعاليات ثقافية وإعلامية عربية سواء كانت ندوات ثقافية أو عروض فلكورية أو مسرحية وغيرها من دول عربية مختلفة على هامش المعرض وذلك في إطار جناح جامعة الدول العربية.

وقالت إنه سيتم عقد سلسلة أخرى من الاجتماعات لهذه اللجنة لإعداد تصور متكامل للمشاركة فى هذا المعرض، بالإضافة إلى تنظيم حملة إعلامية للترويج لهذا الموضوع.

وردا على سؤال حول مغزى اختيار الجامعة العربية كضيف شرف لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى يوبيله الذهبى بعد اختيارها كضيف شرف أيضا فى معرض فرانكفورت الدولى، قالت إن مشاركة الجامعة العربية كضيف شرف فى معرض فرانكفورت الدولى كان حدثا مهما، وأن مشاركة الجامعة فى معرض القاهرة أيضا حدث له دلالاته في ظل المتغيرات الكثيرة التي تشهدها المنطقة العربية من أجل إيصال رسالة بأن المشاركة هي دليل على التضامن العربى فى كل المحافل الإقليمية والدولية باعتبار أن الجامعة العربية هى المظلة للعمل العربى الجماعى وليس فقط فى المجالات الثقافية والفنية والإعلامية.

وأضافت هيفاء أبو غزالة أن هذا الحدث الثقافى العربى يأتى مواكبا ومكملا لترحيب القمة العربية الأخيرة فى الظهران بمقترح المملكة العربية السعودية بعقد قمة عربية ثقافية.

وأوضحت أنه ستتم إقامة وتنفيذ فعاليات ثقافية عدة خلال العام 2019 ومن هناك تكتسب المشاركة العربية المقبلة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب من أجل إعادة إحياء دور الثقافة العربية فى تعزيز التضامن العربى.