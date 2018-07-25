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التحفظ على فرد شرطة فى حادث مصرع أمين شرطة داخل قسم إمبابة

الأربعاء، 25 يوليه 2018 01:19 م
التحفظ على فرد شرطة فى حادث مصرع أمين شرطة داخل قسم إمبابة جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أنه تم التحفظ على فرد شرطة فى حادث مصرع أمين شرطة داخل قسم شرطة إمبابة نتيجة إصابته بطلق نارى بالخطأ.

 

وأضاف المصدر، أن فرد الشرطة المتحفظ عليه أثناء تنظيف السلاح الخاص بالمجنى عليه خرجت منه طلقة أصابت أمين الشرطة مما أسفر عن مفارقته الحياة.

 

وأضاف المصدر، أنه من المقرر دفن جثمان أمين الشرطة بمحل إقامته الأصلى بمحافظة الغربية.

 

كان اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة تلقى إخطارا يفيد مصرع أمين شرطة يدعى "أحمد شعبان" داخل قسم شرطة إمبابة.

 

وكشفت التحريات أن طلقة طائشة أصابته على يد زميله بغرفة السلاح الخاصة بالقسم مما أسفر عن مفارقته الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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