video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 يوليه 2018 01:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

التجارب تؤكد نجاح زراعة البرسيم الحجازى "الذهب الأخضر" فى شمال سيناء

الأربعاء، 25 يوليه 2018 12:49 م
التجارب تؤكد نجاح زراعة البرسيم الحجازى "الذهب الأخضر" فى شمال سيناء
شمال سيناء - أ ش أ
إضافة تعليق
أكدت التجارب نجاح زراعة البرسيم الحجازى بأنواعه الخمسة فى أرض محافظة شمال سيناء، وثبت تفوقه على كافة المحاصيل العلفية الأخرى، وسيتم تعميم زراعته على المزارعين فى مختلف مناطق المحافظة.
 
من ناحيته، صرح الدكتور جودة أبو هاشم الباحث الرئيسى والمشرف على التجارب في محطة البحوث الزراعية بالعريش، بأنه تم بنجاح زراعة البرسيم الحجازى في مزرعة المحطة بالعريش، وتم أخذ الحشة السادسة من تجربة تقييم أصناف البرسيم الحجازى، وأظهرت النتائج الأولية تفوق محصول البرسيم الحجازى تحت ظروف شمال سيناء، نظرا لما يتميز به من صفات تؤهله لقهر واقتحام الصحراء.
 
وقال "أبو هاشم"، إن زراعة البرسيم الحجازي ستؤدي الى تحسين خواص التربة من امدادها بالأزوت الجوى والدبال، الذى يؤدى إلى احتفاظ التربة بالماء اللازم لحياة النباتات ، بالإضافة إلى إمداد الحيوان بكافة احتياجاته الغذائية اللازمة لنشاطه الإنتاجى والتناسلى.
 
وأضاف، أنه سبق خلال الفترة الماضية الحصول على 5 حشات من محصول البرسيم بنجاح، مطالبا وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالتوسع في زراعة هذا المحصول الساحر، والذى يطلق عليه " الذهب الأخضر"، لما له من أهمية في استصلاح الأراضى الجديدة مع تحمله لظروف الجفاف، بعد أن ثبت تفوقه في أراضى الوادى الجديد والصالحية والنوبارية والخطارة وشمال سيناء .
 
وأشار، إلى أنه تمت زراعة البرسيم الحجازى في كل مراكز محافظة شمال سيناء، وثبت تفوقه على كافة المحاصيل العلفية كونه محصولا معمرا ومصلحا للتربة، ويحتوى على نسبة كبيرة من المادة الخضراء والجافة معا، بالإضافة إلى الاستساغة العالية له من قطعان الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والدواجن والأرانب، كما يمكن التغذية عليه في صورة خضراء وتجفيف الناتج الزائد فى صورة "دريس" أو تصنيعه وتحويله الى "سيلاج" ، ويمكن عمل مكعبات جافة للتغذية عليه فى وقت الندرة مع عدم استخدام مخازن كبيرة .
 
وأعرب الدكتور أبو هاشم، عن أمله فى أن تنتشر زراعة البرسيم الحجازى بكل ربوع المحافظة، لسد الفحوة العلفية على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنه من المحاصيل العلفية البقولية الواعدة والقادرة على سد الفجوة العلفية في الأراضى الجديدة، لكونه مصلحا للتربة نظرا لتعمق الجذور الوتدية، والحاملة للعقد البكتيرية، وأنه نظرا لتعمق الجذور فهى قادرة على امتصاص كل قطرة مياه، علاوة على تثبيت الأزوت الجوى لذلك، فهو قادر على تحمل العطش، بالاضافة الى تحمله لارتفاع ملوحة مياه الرى والتربة، ولذلك ينصح بزراعته لمدة لا تقل عن 3 سنوات لتحسين خواص التربة في أراضى الاستصلاح الجديدة مثل أراضى شمال سيناء .

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ شمال سيناء يكرم أوائل الثانوية العامة بديوان عام المحافظة

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار شمال سيناء

شمال سيناء

البرسيم الحجازى




لا تفوتك
32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة