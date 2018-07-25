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البيت الأبيض: القمة المقبلة بين ترامب وبوتين لن تعقد عام 2018

الأربعاء، 25 يوليه 2018 09:48 م
البيت الأبيض: القمة المقبلة بين ترامب وبوتين لن تعقد عام 2018 ترامب وبوتين
واشنطن (أ ف ب)
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أعلن البيت الأبيض، الاربعاء، أن القمة المقبلة بين دونالد ترامب ونظيره الروسى فلاديمير بوتين لن تعقد عام 2018 ، معتبرا انها يجب ان تحصل بعد انتهاء التحقيق الذى يجريه المدعى الخاص روبرت مولر.

وقال مستشار الامن القومى جون بولتون "يعتقد الرئيس ان الاجتماع الثنائى المقبل مع الرئيس بوتين يجب أن يتم بمجرد ان تنتهى الحملة الشعواء ضد روسيا. لذا، قررنا أن تعقد القمة العام المقبل".

يذكر ان مولر الذى يحقق فى تواطؤ محتمل بين موسكو وفريق حملة ترامب فى الانتخابات الرئاسية عام 2016 ، لم يتطرق الى اى جدول زمنى لانهاء تحقيقاته.

 


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