البابا تواضروس الثانى يصل إلى مكتبة الإسكندرية برفقة المحافظ ومصطفى الفقى

الإسكندرية جاكلين منير

وصل منذ قليل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رافقه الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية والدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية للمشاركة فى احتفالية مئوية مدارس الأحد، والتى تقام بقاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية.

الجدير بالذكر، أن الكنيسة القبطية قد احتفلت بمئوية مدارس الأحد فى احتفالية كبرى بمسرح الأنبا رويس بالعباسية منذ شهور حيث تحيى الكنيسة هذا العام ذكرى مرور 100 عام على تأسيس مدارس التربية الكنسية التى أطلقها القديس حبيب جرجس المعلم الكنسى الشهير.