الإليزية: ماكرون يبحث مع لافروف ملفى سوريا وأوكرانيا

باريس (أ ش أ)

أعلن قصر الإليزيه، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، استقبل وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، ورئيس أركان الجيش الروسى فاليرى جيراسيموف؛ لبحث ملفى سوريا وأوكرانيا، بحضور وزير الخارجية الفرنسى جون ايف لودريان.

وأضاف الإليزيه، فى بيان، أن هذا اللقاء، غير المعلن والذى جرى فى صيغة غير معتادة، وبطلب من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، جاء بعد ساعات من لقاء المسؤولين الروسيين بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووزير خارجيتها هايكو ماس، ببرلين، بعد أن وصلا إلى أوروبا قادمين من إسرائيل، حيث التقيا رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.

ويأتى هذا اللقاء بعد العملية الإنسانية المشتركة التى نفذتها باريس وموسكو فى سوريا، فجر السبت، لتلبية احتياجات السكان المدنيين، لا سيما فى الغوطة الشرقية.

كما يأتى بعد أسبوع من القمة الأمريكية الروسية (ترامب - بوتين) والتى عرضت خلالها موسكو على واشنطن التعاون سويا بشأن مسألة اللاجئين السوريين وإعادة إعمار سوريا.