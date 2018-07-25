الإعدام لمتهمين بقتل مسن وزوجته بعد سرقتهما داخل منزلهما بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد عزت مناع، وباجماع الاراء، باعدام المتهمين "مينا.ح.ع" نجار، و"جرجس.ب.ن" نجار، شنقا، وذلك بعد اتهامهما بقتل المجنى عليهما " حشمت .س.غ" 70 سنة، وزوجته "زيزيف .ج .ح" 60 سنة، ربة منزل، يقيمان بندر البلينا، لسرقتهما والاستيلاء منهما على المشغولات الذهبية.

تعود أحداث الواقعة، إلى عام 2017 بدائرة مركز البلينا، عندما تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا بمقتل المجنى عليهما داخل منزلهما، وعثر على شريط لاصق على فهما، وكشفت التحريات أن المتهمين من المتعاملين تجاريا مع المجنى عليه فى مجال النجارة، وقررا سرقته لمرورهما بضائقة مالية، وفى يوم الحادث توجه المتهمان إلى منزل المجنى عليه ملثمين، وقاما على الفور بشل حركة الزوجين، وخنقهما حتى فارقا الحياة، ووضعا لاصق على فمهما، واستوليا على ثلاث غوايش ذهبية خاصة بالمجنى عليها، ومبلغ مالى قدرة 8600 جنيه، وهاتف محمول وفرا هاربين .

وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات، تم القبض على المتهمين، وبمواجهتما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق .