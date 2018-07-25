الإعدام لطباخ قتل ربة منزل بـ34 طعنة لسرقتها بالجيزة

كتب أحمد إسماعيل

قضت الدائرة 20 جنايات الجيزة برئاسة المستشار مجدى أحمد مصطفى ،المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بالسيدة زينب، بالإعدام شنقا للمتهم "أمير م"، يعمل طباخا لاتهامه بقتل ربة منزل مع سبق الإصرار، بغرض السرقة .

صدر القرار بعضوية المستشارين حسن مسلم وعبد الوهاب عطية وسامح رمزى ، وأمانة سر صلاح مصطفى ومحمد أبو العلا

وأحالت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، فى وقت سابق، المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة ، ووجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد .

كشفت تحقيقات النيابة تلقى قسم شرطة الطالبية، إخطارا من مستشفى الهرم بوصول شيماء شحاتة 21 عاما، جثة هامدة، وبها عدة طعنات، وبسؤال زوجها أقر أنه عثر على زوجته متوفية، اثر إصابتها بعدة طعنات نافذة بالجسم، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعه المتهم "أمير م م".

بمواجهة المتهم بالتحريات والتحقيقات، أقر بأنه كانت تربطه علاقة عمل مع زوج المجنى عليها، وله مبلغ 500 جنيه باقى نظير عمل، ويوم الواقعة اتصل بزوج المجنى عليها وحضر إلى منزله لطلب المبلغ ووعده أنه سوف يعطيه المبلغ عقب الإفطار الجماعى الذى يشارك فيه بمنطقة العمرانية.

وأضاف المتهم أنه عقد العزم عقب انصرافه على أن يسرق شقة المجنى عليها حال نزول زوجها للإفطار، ثم اتصل به قبل الإفطار وتأكد أنه غادر المنزل وصعد إلى الشقة محل الواقعة، وفور فتح المجنى عليها الباب هاجمها ودفعها إلى داخل الشقة وحاول كتم أنفاسها ثم سحب سلاحا أبيض "سكين" وطعنها عدة طعنات أودت بحياتها، وسرق مصوغات ذهبية وفر هاربا، وألقى السكين ومفاتيح الشقة بترعة المريوطية، ثم سافر إلى بلدته.

وكشفت تقرير الطب الشرعى عن تلقى المجنيى عليها 34 طعنة غائرة، بالعنق والصدر والبطن والظهر والكتف، وعقب الانتهاء من التحقيقات قررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، التى قضت بإعدامه .