video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 يوليه 2018 06:50 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الإعدام لطباخ قتل ربة منزل بـ34 طعنة لسرقتها بالجيزة

الأربعاء، 25 يوليه 2018 05:46 م
الإعدام لطباخ قتل ربة منزل بـ34 طعنة لسرقتها بالجيزة محكمة جنايات _ أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق

قضت الدائرة 20 جنايات الجيزة برئاسة المستشار مجدى أحمد مصطفى ،المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بالسيدة زينب، بالإعدام شنقا للمتهم "أمير م"، يعمل طباخا لاتهامه بقتل ربة منزل مع سبق الإصرار، بغرض السرقة .

صدر القرار بعضوية المستشارين حسن مسلم وعبد الوهاب عطية وسامح رمزى ، وأمانة سر صلاح مصطفى ومحمد أبو العلا

وأحالت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، فى وقت سابق، المتهم  إلى المحاكمة الجنائية العاجلة ، ووجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد .

كشفت تحقيقات النيابة تلقى قسم شرطة الطالبية، إخطارا من مستشفى الهرم بوصول شيماء شحاتة 21 عاما، جثة هامدة، وبها عدة طعنات، وبسؤال زوجها أقر أنه عثر على زوجته متوفية، اثر إصابتها بعدة طعنات نافذة بالجسم، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعه المتهم "أمير م م".

بمواجهة المتهم بالتحريات والتحقيقات، أقر بأنه كانت تربطه علاقة عمل مع زوج المجنى عليها، وله مبلغ 500 جنيه باقى نظير عمل، ويوم الواقعة اتصل بزوج المجنى عليها وحضر إلى منزله لطلب المبلغ ووعده أنه سوف يعطيه المبلغ عقب الإفطار الجماعى الذى يشارك فيه بمنطقة العمرانية.

وأضاف المتهم أنه عقد العزم عقب انصرافه على أن يسرق شقة المجنى عليها حال نزول زوجها للإفطار، ثم اتصل به قبل الإفطار وتأكد أنه غادر المنزل  وصعد إلى الشقة محل الواقعة، وفور فتح المجنى عليها الباب هاجمها ودفعها إلى داخل الشقة وحاول كتم أنفاسها ثم سحب سلاحا أبيض "سكين" وطعنها عدة طعنات أودت بحياتها، وسرق مصوغات ذهبية وفر هاربا، وألقى السكين ومفاتيح الشقة بترعة المريوطية، ثم سافر إلى بلدته.

وكشفت تقرير الطب الشرعى عن تلقى المجنيى عليها 34 طعنة غائرة، بالعنق والصدر والبطن والظهر  والكتف، وعقب الانتهاء من التحقيقات قررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، التى قضت بإعدامه .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإعدام لمتهمين بقتل مسن وزوجته بعد سرقتهما داخل منزلهما بسوهاج

الإعدام شنقا لعامل بتهمة قتل سيدتين وإصابة 3 آخرين بسبب "الميراث" بقنا

فيديو.. الإعدام شنقا للمتهمين بقتل صاحب شركة سياحة وزوجته فى شرم الشيخ

الإعدام لـ3 متهمين بينهم هارب لقتلهم مواطنا بمنشأة ناصر

اخبار مصر

اخبار الحوادث

جرائم القتل

الحوادث اليوم

جنايات الجيزة

امن الجيزة

الاعدام




لا تفوتك
32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة