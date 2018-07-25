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الإعدام شنقا لعامل بتهمة قتل سيدتين وإصابة 3 آخرين بسبب "الميراث" بقنا

الأربعاء، 25 يوليه 2018 11:36 ص
الإعدام شنقا لعامل بتهمة قتل سيدتين وإصابة 3 آخرين بسبب "الميراث" بقنا محكمة - أرشيفية
قنا - هند المغربى
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قضت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشار سامح عبد الغنى العنتبلى، وعضوية المستشارين حسام هاشم ووائل عرابى، وسكرتارية عبد اللطيف عبد الحميد وحسين عبد المنعم حسين وأسامة الأمير بالإعدام شنقًا لعامل، لاتهامه بقتل سيدتين وإصابة 3 آخرين بعد التعدى عليهن يالضرب وحرقهن بالنيران بسبب خلافات بينهم على الميراث بنجع حمادى.

 

تعود أحداث القضية إلى عام 2012 عندما وجهت النيابة العامة للمتهم محمود.ع.م، 29 سنة، تهمة قتل كل من ربيعة.م.ر، زوجة والده، وزكية.ا.ع، وإصابة 3 أخرين، بسبب خلافات على الميراث بينهم.

 

تم إحالة القضية التى حملت رقم 8285 لسنة 2012 جنايات نجع حمادى، والمقيدة برقم 989 لسنة 2012 كلى قنا، إلى محكمة الجنايات التى عاقبت المتهم، بالإعدام شنقًا، بعدما حصلت على الإذن الشرعى من فضيلة المفتى بإعدامه.


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