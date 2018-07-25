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"الأونروا" بغزة تعلن فصل عدد من موظفيها بشكل تام..وحالة غليان تسود القطاع

الأربعاء، 25 يوليه 2018 10:04 ص
"الأونروا" بغزة تعلن فصل عدد من موظفيها بشكل تام..وحالة غليان تسود القطاع الأونروا
كتب أحمد جمعة
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أكد رئيس اتحاد موظفى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فى قطاع غزة أمير المسحال، أن إدارة الوكالة أبلغت، صباح اليوم الأربعاء، عدد من الموظفين بالفصل التام من عملهم.

وقال المسحال لوكالة "سوا"، إن إدارة الأونروا بدأت صباح اليوم بإرسال رسائل لبعض الموظفين تفيد بإنهاء خدمتهم واعتبار وظيفتهم ملغاة، وذلك عبر البريد الإلكترونى وبوابة الموظفين.

وأضاف المسحال أن هناك حالة غليان كبيرة فى صفوف الموظفين الذين لا زالوا يعتصمون منذ 3 أيام فى مكتب الأونروا الإقليمى بغزة.

وأشار المسحال إلى أنه "حسب إشعار الوكالة من المفترض أن يتم إنهاء عقود 125 موظفا بشكل تام، فضلا عن تحويل عقود حوالى 580 إلى نظام جزئى، فى حين سيتم الاحتفاظ بـ 285 موظفا لنهاية العام، ما مجموعه ألف موظف تحت تهديد وظيفى حتى نهاية العام".

وأوضح أن اتحاد الموظفين أعلن نزاع عمل مع إدارة الوكالة، "وهو ما يخولنا بممارسة كل أشكال العمل النقابى فى مؤسسات الوكالة بقطاع غزة".

وأكد المسحال أن "اتحاد الموظفين سيشرع بفعاليات غير مسبوقة وثورة عارمة يشارك فيها الكل الفلسطينى، كون أن هذه القرارات تمس اللاجئ الفلسطينى".

 


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