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الأربعاء، 25 يوليه 2018 02:07 م
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الأمن العام يضبط 123 قطعة سلاح فى مداهمات أمنية

الأربعاء، 25 يوليه 2018 01:29 م
الأمن العام يضبط 123 قطعة سلاح فى مداهمات أمنية سلاح مضبوط-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - دينا الحسينى
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نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى ضبط 115 متهم وبحوزتهم 123 قطعة سلاح نارى،  فى حملة أمنية مكبرة إستهدفت ضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية.
 
 
 
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم (تهريب ، تصنيع ، إتجار ، إحراز ، حيازة ) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
 
 
 
 

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