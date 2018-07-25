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الأمم المتحدة تعلن استعدادها دعم مهمة روسيا وفرنسا الإنسانية بالغوطة الشرقية

الأربعاء، 25 يوليه 2018 09:06 ص
الأمم المتحدة تعلن استعدادها دعم مهمة روسيا وفرنسا الإنسانية بالغوطة الشرقية جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الأربعاء، أنه مستعد لتقديم الدعم لضمان نجاح عملية تقديم المساعدات الإنسانية من قبل فرنسا وروسيا للغوطة الشرقية فى سوريا.

وجاء على الحساب الرسمى للمكتب الأممى على موقع "تويتر": "يرحب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالمبادرة الفرنسية-الروسية الأخيرة لتقديم المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية".

وأضاف أن "مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية على استعداد لتقديم الدعم اللازم لضمان نجاح هذه العملية الإنسانية الهامة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وفى وقت سابق، أصدرت روسيا وفرنسا بيانا مشتركا أعلنتا فيه عن نية البلدين فى إطار مشروع مشترك تقديم المساعدات الإنسانية لسكان الغوطة الشرقية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأسبوع الماضى، أن طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية الروسية، نقلت أكثر من 40 طنا من المساعدات الإنسانية من فرنسا إلى سوريا.

 


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